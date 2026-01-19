Salari Fumarola Cisl boccia idea Landini su rinnovi annuali contratti

Il sindacato Salari e Fumarola (Cisl) ha espresso opposizione all’ipotesi di rinnovi contrattuali annuali avanzata da Landini. Secondo i rappresentanti, questa soluzione non rappresenta la scelta più adeguata per rispondere alle necessità di lavoratori e famiglie, sottolineando l’importanza di un approccio più stabile e condiviso nel settore contrattuale.

Roma, 19 gen. (askanews) – L’idea di rinnovare ogni anno i contratti collettivi nazionali di lavoro “non è assolutamente la soluzione più opportuna” per venire incontro alle esigenze di lavoratori e famiglie. Lo ha affermato la segretaria della Cisl, Daniela Fumarola, su Radio 24 del programma “24 Mattino”, rispondendo ad una domanda sulla proposta lanciata dal segretario della Cgil, Maurizio Landini. Secondo Fumarola, semmai “intanto bisogna rinnovare i contratti della pubblica amministrazione, firmare quelli conclusi e facendo questa azione riusciremmo a stare al passo e a dare risposte. Credo che (un sistema di rinnovi annuali) non sia assolutamente la soluzione più opportuna”, ha detto.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Salari al palo da dieci anni. Aumenti mangiati dall’inflazione. Landini (Cgil): ora i rinnovi ogni anno

Negli ultimi dieci anni, i salari italiani sono rimasti sostanzialmente stabili, mentre l’inflazione ha eroso il potere d’acquisto. Secondo Landini della Cgil, per recuperare questa perdita sarà necessario adottare rinnovi salariali annuali. Nonostante le difficoltà, interventi pubblici e un aumento dell’occupazione hanno contribuito a mantenere in parte stabile il reddito netto dei lavoratori.

