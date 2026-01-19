Runner casertano conquista il podio dell' ultramaratona ' 6 ore della Maremma'

Da casertanews.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pierpaolo Bovenzi, runner di Pignataro Maggiore, si è distinto nella recente ultramaratona “6 ore della Maremma” a Grosseto, conquistando un meritato posto sul podio. L’atleta di 38 anni ha dimostrato impegno e costanza, contribuendo alla rappresentanza sportiva del territorio casertano in una competizione di respiro regionale. Un risultato che testimonia la crescita e l’attenzione verso le discipline di endurance nel nostro territorio.

Pierpaolo Bovenzi, 38enne di Pignataro Maggiore ha conquistato il podio dell’ultramaratone ‘6 ore dalla Maremma’ tenutasi a Grosseto. Lungo lo splendido tracciato sulle Mura Medicee, è andata quindi in scena la 6^ edizione della ‘6 ore della Maremma’, gara Non Stadia organizzata dal Team Marathon.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: ’Sei ore della Maremma’. C’è tra meno di un mese

Leggi anche: Torna l’Ultramaratona della Pace

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.