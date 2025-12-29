PODISMO Meno di un mese alla sentitissima "Sei ore della Maremma", gara di ultramaratona targata Uisp e Avis, memorial Walter Baldini, organizzata dal Marathon Bike con il patrocinio di Provincia, Comune di Grosseto e Istituzione Le Mura. La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, è in programma sulle mura di Grosseto domenica 18 gennaio. Il percorso spettacolare che toccherà i sei bastioni delle mura Medicee di Grosseto, è diventato in poco tempo uno dei tracciati più belli e interessanti in circolazione. Un percorso di chilometri 1,757 non velocissimo ma pieno di storia, con musicisti a fare da cornice in uno scenario davvero unico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 'Sei ore della Maremma'. C'è tra meno di un mese

