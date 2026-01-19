Dopo aver vinto contro Matteo Arnaldi agli Australian Open, Andrey Rublev ha commentato con tono scherzoso la connessione internet, sottolineando il suo umore rilassato. Il russo prosegue così il suo cammino nel torneo, preparando il prossimo match contro Jaime Faria. Questa vittoria rappresenta un passo importante nella competizione, in un torneo che vede protagonisti i migliori tennisti del circuito.

Il russo Andrey Rublev debutta agli Australian Open superando in tre set Matteo Arnaldi e guadagna così il pass per la sfida del secondo turno contro il giocatore portoghese Jaime Faria. Al termine del match la testa di serie numero 13 si è lasciata andare ad un divertente siparietto con il giornalista presente a bordo campo per le interviste. Il commento del vittorioso debutto a Melbourne: “ Arnaldi è un giocatore difficile da battere. Mi ha sconfitto un paio di volte, una proprio in un torneo del Grande Slam. Mentalmente non è stato facile, perché ho dovuto mostrare il mio miglior tennis e sono contento di aver vinto in tre set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rublev scherza con l’intervistatore dopo il successo con Arnaldi: “Non c’è una buona connessione”

LIVE Arnaldi-Rublev, Australian Open 2026 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio

Segui in tempo reale la partita tra Arnaldi e Rublev agli Australian Open 2026. Aggiorna questa pagina per gli ultimi aggiornamenti sul match, che sta per iniziare con l’azzurro al servizio. Resta aggiornato su punti, progressi e risultati, in un contesto di competizione tennistica di alto livello. La diretta fornisce informazioni precise e puntuali, senza enfasi o sensazionalismi, per un’esperienza di semplice consultazione.

Finalmente una buona notizia per Valeria Marini: ha fatto pace con la mamma dopo il terribile litigio, ecco cosa era successo

Valeria Marini e sua madre, Gianna Orrù, hanno recentemente ricomposto il loro rapporto dopo un lungo periodo di tensioni e incomprensioni. Dopo anni di silenzio e sofferenza, le due hanno deciso di mettere da parte le divergenze e ritrovare l'armonia. Questa riappacificazione rappresenta un passo importante per entrambe, portando serenità e rinnovato affetto. Ecco i dettagli sulla vicenda e cosa ha portato a questo riavvicinamento.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Rublev scherza con l’intervistatore dopo il successo con Arnaldi: “Non c’è una buona connessione” - Il russo Andrey Rublev debutta agli Australian Open superando in tre set Matteo Arnaldi e guadagna così il pass per la sfida del secondo turno contro il ... oasport.it