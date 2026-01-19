LIVE Arnaldi-Rublev Australian Open 2026 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio

Segui in tempo reale la partita tra Arnaldi e Rublev agli Australian Open 2026. Aggiorna questa pagina per gli ultimi aggiornamenti sul match, che sta per iniziare con l’azzurro al servizio. Resta aggiornato su punti, progressi e risultati, in un contesto di competizione tennistica di alto livello. La diretta fornisce informazioni precise e puntuali, senza enfasi o sensazionalismi, per un’esperienza di semplice consultazione.

PRIMO SET 2:58 In corso il riscalamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con l'azzurro al servizio. 2:57 Accolti dall'applauso del pubblico entrano in campo Arnaldi e Rublev. 2:53 Il vincente del match troverà al secondo turno il qualificato portoghese Jaime Faria. 2:49 Quello che andremo a commentare sarà il quinto confronto diretto tra i due con la situazione finora ferma sul 2 pari. 2:44 Buonanotte e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Arnaldi-Rublev. Poco più di 15 minuti all'ingresso in campo dei due tennisti.

Segui in tempo reale il primo set tra Cobolli e Fery agli Australian Open 2026. L’azzurro inizia bene al servizio, portandosi avanti 1-0 con un diritto vincente giocato a metà campo. Aggiorna questa pagina per tutte le novità e i punteggi aggiornati durante il match. LIVE Arnaldi-Rublev, Australian Open 2026 in DIRETTA: montagna da scalare all’esordio

Benvenuti alla diretta del primo turno degli Australian Open 2026, con il match tra Matteo Arnaldi e Andrey Rublev. Seguiremo passo passo gli sviluppi di questa sfida, offrendo aggiornamenti in tempo reale. Rimanete con noi per restare informati sugli eventi più importanti di questa partita, in un racconto dettagliato e accurato. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. LIVE Australian Open: dalle 2.30 Arnaldi contro Rublev. Bellucci-Ruud in mattinata - 13 del tabellone Andrey Rublev, battuto due volte su quattro incontri, al Roland Garros 2024 ... gazzetta.it

AUSOPEN26: Gli azzurri in campo lunedì 19 gennaio ORE 3:00 Arnaldi vs Rublev ORE 7:00 Marstrelli vs Atmane ORE 10:30 Bellucci vs Ruud Forza ragazzi discovery+, Eurosport, HBOmax, TimVision e Prime Video Channels. FITPtenn - facebook.com facebook

Matteo Berrettini esordirà in un match complicato contro Alex de Minaur, mentre Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi dovranno affrontare rispettivamente Casper Ruud e Andrey Rublev #AustralianOpen2026 #JannikSinner x.com

