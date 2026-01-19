Rubierese e Fellegara ripartono vincendo Guastalla corsaro | è suo il derby col Novellara

Rubierese e Fellegara ripartono con una vittoria, confermando il buon avvio di stagione. La squadra di Guastalla si impone con un successo in rimonta contro il San Prospero Correggio, grazie a un gol di Razak, mentre il derby tra Fellegara e Novellara si conclude con la vittoria dei padroni di casa. Un inizio positivo per le formazioni locali, che cercano continuità nel campionato di Prima Categoria.

Ricominciano da dove avevano salutato le regine Rubierese e Boma Fellegara. In Prima i biancorossi indovinano il blitz in rimonta (2-1) nel testacoda col San Prospero Correggio: match-winner il neo-entrato puntero Razak che insacca il primo centro stagionale su azione di Iossa. Locali a segno dopo 2’ col tap-in del centravanti Ierardi sugli sviluppi di un corner cui risponde al 20’ il fantasista Gareri dopo una scorribanda di Vena. Perde terreno la FalkGalileo bloccata sull’1-1 da un coriaceo Celtic Cavriago e punita dalla legge dell’ex Ravelli che al 58’ addomestica un cross di Lazzari e insacca sotto la traversa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

