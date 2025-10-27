Trasferta spigolosa 12 ammoniti per la FalkGalileo bloccata sullo 0-0 dal San Damaso Il Vetto vince il big match con il Fellegara Remuntada dell’Atletic Montagna La rincorsa è terminata | Rubierese in vetta Guastalla flop

Dopo una lunga rincorsa, la Rubierese guarda tutti dall’alto nel girone C di Prima categoria. Nella domenica dei cambi al vertice, i biancorossi di mister Iemmi sbancano con un secco tris il terreno della Campeginese e mettono la freccia sul Guastalla, beffato in casa nell’anticipo dalla Virtus Libertas. Al 20’ magia da fuori del regista Bovi che pesca l’angolo basso, quindi penalty di Vanacore procurato dall’imprendibile ex scandianese Matteo Ferrari cui è mancato solo il gol. Nella ripresa Vanacore offre l’assist per il tocco da pochi passi di Faella. Spigolosa trasferta (alla fine 12 ammoniti equamente distribuiti) per la FalkGalileo bloccata sul nulla di fatto dall’ex regina San Damaso: chances cittadine con percussione di Guidetti parata dal portiere al pari dell’incornata di Redo e della conclusione di Grotti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

