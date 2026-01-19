Ritrovati una canna di fucile d' ordinanza del Regio Esercito italiano e munizioni

Durante lavori di ristrutturazione in via Degli Elimi, ad Agrigento, un uomo ha scoperto una canna di fucile d'ordinanza del Regio Esercito italiano e oltre 150 munizioni. La scoperta, avvenuta in un immobile situato in una zona centrale, ha portato le autorità a intervenire per le verifiche del caso. Un ritrovamento che sottolinea l'importanza di segnalare immediatamente situazioni di questo tipo alle forze dell'ordine.

