Ritrovati una canna di fucile d' ordinanza del Regio Esercito italiano e munizioni
Durante lavori di ristrutturazione in via Degli Elimi, ad Agrigento, un uomo ha scoperto una canna di fucile d'ordinanza del Regio Esercito italiano e oltre 150 munizioni. La scoperta, avvenuta in un immobile situato in una zona centrale, ha portato le autorità a intervenire per le verifiche del caso. Un ritrovamento che sottolinea l'importanza di segnalare immediatamente situazioni di questo tipo alle forze dell'ordine.
Esercito italiano, c’è il nuovo fucile d’assalto Narp di Beretta. Le Forze speciali lo hanno testato: affidabile, preciso e letale
L'esercito italiano introduce il nuovo fucile d’assalto Narp di Beretta, testato con successo dalle forze speciali. Caratterizzato da affidabilità, precisione e potenza, rappresenta un aggiornamento importante per le capacità operative delle forze armate italiane. L'acquisto segna un passo avanti nell’equipaggiamento militare nazionale, rafforzando la prontezza e l’efficacia delle unità di élite.
