Esercito italiano c’è il nuovo fucile d’assalto Narp di Beretta Le Forze speciali lo hanno testato | affidabile preciso e letale

L'esercito italiano introduce il nuovo fucile d’assalto Narp di Beretta, testato con successo dalle forze speciali. Caratterizzato da affidabilità, precisione e potenza, rappresenta un aggiornamento importante per le capacità operative delle forze armate italiane. L'acquisto segna un passo avanti nell’equipaggiamento militare nazionale, rafforzando la prontezza e l’efficacia delle unità di élite.
Roma, 15 dicembre 2025 - L'esercito italiano ha avviato l'acquisto di un nuovo fucile d'assalto prodotto dalla Beretta. Il Narp (New Assault Rifle Platform) sostituirà progressivamente l'ARX160 in dotazione alle nostre unità operative. Un'iniziativa che s'inquadra in un più ampio programma di ammodernamento degli armamenti delle forze armate. Il fucile Narp è stato concepito come arma di nuova generazione, che può trovare un mercato anche internazionale. Il progetto è scaturito dalla collaborazione tra Beretta e il Comando delle forze speciali dell'esercito (Comfose). Progetto e sperimentazione hanno confermato che il Narp è un sistema d'arma altamente performante, in grado di rispondere alle esigenze operative più attuali. Quotidiano.net
