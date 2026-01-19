Rimproverano il figlio al ristorante | padre e madre picchiati da altri quattro clienti

A Mirandola, nel ristorante locale, si è verificata una colluttazione tra alcuni clienti. Due tavoli vicini, uno dei quali con una famiglia con un bambino di due anni, sono stati coinvolti in un episodio di violenza. La lite ha portato al coinvolgimento di altri clienti, con conseguenze fisiche per i genitori. L’episodio evidenzia le tensioni che possono sorgere in contesti di ristorazione e la necessità di mantenere comportamenti civili.

Modena, 19 gennaio 2026 – Due tavoli vicini in un ristorante di Mirandola, come spesso accade. In uno padre, madre e figlio di 2 anni. Nell’altro un gruppo composto da 4 persone: 3 argentini e un italiano. Il pranzo scorre, ma il bimbo dà segni di insofferenza: non sta fermo, parla a voce alta e disturba. Così i genitori del piccolo intervengono e lo sgridano. Ma i quattro che siedono a pochi metri non gradiscono i toni usati dai genitori con il proprio figlio e così avrebbero aggredito con calci e pugni la coppia perché – a loro dire – stavano utilizzando maniere educative inappropriate ed eccessive nel rimproverare il bimbo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

