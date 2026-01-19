Referendum sulla giustizia Barbero in campo per il No Di Pietro | legga la riforma

Il referendum sulla giustizia ha suscitato diverse opinioni tra gli esponenti politici. Barbero si schiera per il No, mentre Di Pietro invita a leggere attentamente il testo della riforma della magistratura. È importante valutare con attenzione i contenuti di questa proposta prima di esprimere il proprio voto, per comprenderne gli effetti e le implicazioni sul sistema giudiziario italiano.

"Devo pregarla, caro professore, di ben leggere anche cosa propone la riforma della magistratura che ci accingiamo a votare". Ha buon gioco Antonio Di Pietro a prendere in castagna il No al referendum sulla separazione delle carriere tra giudici e pm annunciato dallo storico e divulgatore televisivo Alessandro Barbero in ragione del fatto che, insieme ai magistrati sorteggiati ai sensi della nuova norma, "il governo sceglie quelli che nomina" nei Csm, configurando uno scenario in cui "potrà di nuovo, come in uno stato autoritario, dare ordini ai magistrati e minacciarli di sanzioni". "O non l’ha letta oppure si è fidato di quel che ha letto su qualche cartellone pubblicitario", manda a dire l’ex pm di Mani pulite al popolare professore con immutata "stima". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il professor Alessandro Barbero, storico e accademico stimato, ha annunciato che voterà No al prossimo referendum. Di Pietro ha espresso rispetto per la sua scelta, sottolineando l’importanza di leggere attentamente la riforma prima di esprimersi. La discussione sulla riforma costituzionale continua a coinvolgere figure di rilievo, evidenziando la varietà di opinioni e l’attenzione pubblica su questo tema di rilevanza nazionale.

