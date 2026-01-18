Il professor Alessandro Barbero, storico e accademico stimato, ha annunciato che voterà No al prossimo referendum. Di Pietro ha espresso rispetto per la sua scelta, sottolineando l’importanza di leggere attentamente la riforma prima di esprimersi. La discussione sulla riforma costituzionale continua a coinvolgere figure di rilievo, evidenziando la varietà di opinioni e l’attenzione pubblica su questo tema di rilevanza nazionale.

(Adnkronos) - “Il professor Alessandro Barbero, storico e accademico che stimo e ammiro, oggi ci ha riferito che voterà No al prossimo referendum. Non condivido la sua scelta, ma ovviamente la rispetto e ciò non scalfirà in alcun modo la stima che nutro nei suoi confronti. Voglio però rivolgermi direttamente a lui, con queste poche righe, per motivare il perché la posizione che ha espresso non mi trova d'accordo. Devo pregarla, caro professore, di ben leggere (Lei che lo fa di mestiere) anche cosa propone la riforma della magistratura che ci accingiamo a votare perché delle due l'una: o non l'ha letta oppure si è fidato di quel che ha letto su qualche cartellone pubblicitario affisso lungo i binari della Stazione Centrale di Milano". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Di Pietro, 'rispetto scelta No Barbero ma legga bene riforma'

Referendum: Di Pietro, 'bene odg per voto in presenza italiani all'estero'

L'onorevole Andrea Di Giuseppe ha presentato alla Camera un ordine del giorno che propone di modificare le modalità di voto per gli italiani all'estero. La proposta mira a istituire sezioni elettorali presso ambasciate e consolati, consentendo ai cittadini di votare in presenza. La misura, inserita nella legge di Bilancio, ha ricevuto commenti positivi da parte di Di Pietro, sottolineando l'importanza di facilitare la partecipazione democratica degli italiani all'estero.

Leggi anche: Riforma Giustizia, Crosetto: "Referendum? Il problema è far capire bene di cosa si sta parlando"

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Di Pietro scatenato contro l’Anm: «È la matrigna cattiva del Csm. Sul referendum falsificazione criminale dei fatti»- - facebook.com facebook

Mancano 87.000 firme per raggiungere il quorum per il #Referendum contro la #RiformaGelli. C'ètempofinoal30 gennaio. #IoVotoNo x.com