Il dibattito sul referendum costituzionale merita chiarezza, non slogan. Secondo l’avvocato Ladislao Massari, presidente della Camera penale di Brindisi, i sostenitori del “no” agitano paure su ipotetici rischi futuri evitando di confrontarsi con la realtà. L’attuale sistema rispetta davvero il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Referendum giustizia, l’avvocato Massari: “I fatti che nessuno vuole raccontare”

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, l’avvocato Massari: “Oltre la propaganda, i fatti che nessuno vuole raccontare”

Leggi anche: Riforma giustizia, La Russa: “Da referendum no conseguenze drammatiche, nessuno si dimetterà”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Referendum giustizia, quali sono i cinque quesiti promossi e perché Salvini ha il battiQuorum - Dopo la bocciatura dei referendum sulla cannabis e l'eutanasia legali, cosa resta in piedi? quotidiano.net

Referendum giustizia, mani avanti sul risultato - Ma non accadrà: nessun referendum si è mai concentrato solo sul merito delle questioni, ogni volta si è scatenata la lotta tra schieramenti. ecodibergamo.it

Sondaggi politici 2025, Sì a Referendum Giustizia cresce al 56%/ Crisi Pd al 20%, Meloni +9%, FI batte Lega - I primi sondaggi politici sulla riforma della giustizia e il prossimo referendum: sale il Governo, calano Pd, AVS e la Lega. ilsussidiario.net

Referendum sulla giustizia, la battaglia dei comitati

Dalle Olimpiadi ai Mondiali di calcio fino al Referendum confermativo sulla Giustizia. - facebook.com facebook

Campione sul referendum giustizia x.com