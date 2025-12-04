Inseguimento al cardiopalma alla Bolognina | auto rubata recuperata

Bologna, 4 dicembre 2025 — Un pomeriggio movimentato nel quartiere Bolognina ha visto protagonisti gli agenti del reparto territoriale Navile della polizia locale in un rocambolesco inseguimento di un’auto sospetta. Tutto è iniziato con un semplice controllo documenti in via Fioravanti: alla richiesta di fermarsi, il conducente ha ignorato l’alt e si è dato alla fuga. La corsa del veicolo si è conclusa in via Matteotti, quando l’uomo ha abbandonato l’auto ed è scappato a piedi. Nonostante l’immediato tentativo di inseguimento, il conducente è riuscito a far perdere le proprie tracce. Controlli della Municipale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

