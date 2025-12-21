Trovato morto ragazzo di 16 anni scomparso dopo cena con amici a Novara | il corpo in un canale

L’adolescente non era rientrato a casa venerdì motte dopo aver trascorso la serata a casa di amici per una cena. Era scattata così una vasta ricerca in tutta la zona che purtroppo si è conclusa nel peggiore dei modi nella tarda mattinata di oggi, domenica 21 dicembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Novara, trovato senza vita Dario Cipullo, il 16enne scomparso dopo la cena con gli amici Leggi anche: Cacciatore morto in Trentino mentre recuperava una preda: aveva 37 anni, il corpo trovato in un canale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Daniele Ponzo trovato morto a 16 anni. “Un cartomante su TikTok gli aveva chiesto soldi”; Cadavere sui binari a Chiusi, bloccata e poi riaperta la linea Alta Velocità tra Firenze e Roma. Ritardi dei treni fino a due ore; Dramma in Brianza: uomo trovato morto in un campo; Operaio Giacomo Burtone trovato morto in cantiere a Napoli, aperta indagine per possibile incidente sul lavoro. Trovato morto ragazzo di 16 anni scomparso dopo cena con amici a Novara: il corpo in un canale - L’adolescente non era rientrato a casa venerdì motte dopo aver trascorso la serata a casa di amici per una cena ... fanpage.it

Trovato senza vita nel canale Cavour: era scomparso da venerdì notte - È stato trovato morto poco fa nel canale Cavour, nei pressi della rotonda di Agognate, Dario Cipullo, il ragazzo di 16 anni di cui non si avevano più notizie dalla notte tra venerdì e sabato. lavocedinovara.com

Novara, trovato morto il 16enne scomparso: il corpo di Dario Cipullo in un canale - Il ragazzo era sparito nella notte tra sabato e domenica dopo una cena con amici. msn.com

+++ TRAGEDIA A TRAPANI +++ Uomo trovato morto al Palazzetto dello Sport: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI https://qds.it/tragedia-a-trapani-uomo-trovato-morto-in-un-lago-di-sangue-dentro-palazzetto/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews facebook

L'attentatore della Brown è stato trovato morto. Si chiude la caccia all'uomo tra falle e polemiche. Claudio Neves Valente, ex studente senza precedenti, ha ucciso due persone e ne ha ferite nove prima di fuggire. Di Marco Arvati x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.