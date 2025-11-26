La tradizione più amata del Thanksgiving, il Giorno del Ringraziamento, è andata in scena il 25 novembre 2025 alla Casa Bianca. Il presidente Donald Trump, affiancato dalla first lady Melania Trump, ha graziato due tacchini: Gobble e Waddle. La cerimonia, che si svolge da decenni nel Rose Garden, ha visto Trump scherzare sulla politica mentre compiva l’atto simbolico di grazia. Nelle stesse ore, sull’altro lato dell’oceano atlantico, Ivanka Trump postava foto super chic da Parigi. Melania si prepara per le feste. L’arrivo dell’albero di Natale Lunedì Melania Trump aveva dato il via al periodo delle feste, accogliendo l’albero di Natale nel cortile della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

© Lookdavip.tgcom24.it - Melania a Washington, Ivanka a Parigi: le Trump danno lezioni di stile