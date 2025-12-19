Qualità dell’aria tornano le ordinarie misure antismog a Ravenna
A partire da domani, 20 dicembre, tornano in vigore le misure antismog ordinarie a Ravenna, in base ai risultati del bollettino Liberiamolaria. Le restrizioni alla circolazione nel centro abitato saranno attive dal lunedì al venerdì, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria e a tutelare la salute dei cittadini.
Sulla base dei risultati odierni del bollettino Liberiamolaria da domani, sabato 20 dicembre, tornano in vigore le misure antismog ordinarie, tra le quali quelle relative alla circolazione: all’interno del centro abitato di Ravenna (area delimitata da relativa segnaletica) dal lunedì al venerdì. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
