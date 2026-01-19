PubbliCttà> 2026 | l' evento nell’ex chiesa di San Nicolò Art City

In occasione di Art City Bologna 2026, l’ex chiesa di San Nicolò di San Felice riapre al pubblico dopo anni di chiusura. Questo spazio storico, sospeso tra passato e futuro, viene restituito alla città in attesa di una nuova destinazione. Un’occasione per riscoprire un patrimonio architettonico e culturale di valore, inserito nel contesto di un evento che valorizza l’arte e la storia locale.

In occasione di Art City Bologna 2026, l’ex chiesa di San Nicolò di San Felice riapre eccezionalmente al pubblico dopo anni di chiusura, restituendo alla città uno spazio storico sospeso, in attesa di una nuova forma e di una futura destinazione. Dal 3 all’8 febbraio 2026, la mostra GAP, a cura.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Art City 2026

Dal 5 al 8 febbraio 2026, Bologna torna a vivere l'arte con la quattordicesima edizione di Art City Bologna. Promossa dal Comune con il supporto di BolognaFiere, questa manifestazione si svolge in occasione di Arte Fiera, offrendo un ricco calendario di mostre ed eventi sotto la guida di Lorenzo Balbi, direttore del MAMbo. Un'occasione imperdibile per scoprire il fermento creativo della città e immergersi nel suo panorama culturale.

