Art City 2026
Dal 5 al 8 febbraio 2026, Bologna torna a vivere l’arte con la quattordicesima edizione di Art City Bologna. Promossa dal Comune con il supporto di BolognaFiere, questa manifestazione si svolge in occasione di Arte Fiera, offrendo un ricco calendario di mostre ed eventi sotto la guida di Lorenzo Balbi, direttore del MAMbo. Un’occasione imperdibile per scoprire il fermento creativo della città e immergersi nel suo panorama culturale.
