Il processo in Corte d’assise Troppo pubblico per Maati Le udienze a numero chiuso
A causa della grande affluenza di pubblico, le udienze del processo per l’omicidio di Maati Moubakir, il 17enne di Certaldo ucciso a Campi Bisenzio, si svolgono a numero chiuso nella sede di Santa Verdiana a Firenze. La decisione mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle procedure, affrontando la notevole attenzione mediatica e pubblica sul caso.
FIRENZE Pubblico a numero chiuso per le udienze in Santa Verdiana del processo per l’omicidio del 17enne di Certaldo Maati Moubakir, ucciso a coltellate il 29 dicembre dello scorso anno a Campi Bisenzio. Lo ha stabilito la presidente della corte d’assise, al termine di un incontro con tutte le parti processuali che si è tenuto ieri. In ognuna delle tante udienze già in calendario (la prossima lunedì), sarà consentito l’accesso a un massimo di 25 persone che potranno sedere nell’apposita gradinata. Il provvedimento si è reso necessario per garantire la sicurezza dopo la grande affluenza di amici presenti in via Paolieri in occasione della “falsa partenza“ del processo ad ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Processo Becciu, l'appello: ammessa dalla Corte la ricusazione del Promotore. Troppi dubbi per le chat della Chaouqui - Quattro degli imputati, il cardinale Angelo Becciu, i finanzieri Enrico Crasso e Raffaele Mincione e l'ex ... Si legge su ilmessaggero.it
La sentenza della Corte d'Appello di Milano. Il processo vedeva al centro una serie di operazioni commerciali, datate 2016, per circa 10 milioni di euro relative alla compravendita di tre Ferrari Granturismo - facebook.com Vai su Facebook