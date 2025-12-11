Il processo in Corte d’assise Troppo pubblico per Maati Le udienze a numero chiuso

A causa della grande affluenza di pubblico, le udienze del processo per l’omicidio di Maati Moubakir, il 17enne di Certaldo ucciso a Campi Bisenzio, si svolgono a numero chiuso nella sede di Santa Verdiana a Firenze. La decisione mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle procedure, affrontando la notevole attenzione mediatica e pubblica sul caso.

FIRENZE Pubblico a numero chiuso per le udienze in Santa Verdiana del processo per l’omicidio del 17enne di Certaldo Maati Moubakir, ucciso a coltellate il 29 dicembre dello scorso anno a Campi Bisenzio. Lo ha stabilito la presidente della corte d’assise, al termine di un incontro con tutte le parti processuali che si è tenuto ieri. In ognuna delle tante udienze già in calendario (la prossima lunedì), sarà consentito l’accesso a un massimo di 25 persone che potranno sedere nell’apposita gradinata. Il provvedimento si è reso necessario per garantire la sicurezza dopo la grande affluenza di amici presenti in via Paolieri in occasione della “falsa partenza“ del processo ad ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it