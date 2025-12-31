Rapina all' Appio Latino | irrompe nel minimarket per la birra e prende a pugni il fratello del titolare

Nella zona Appio Latino, si è verificata una rapina presso un minimarket, durante la quale il malvivente ha richiesto delle bottiglie di birra, minacciando un dipendente e aggredendo con schiaffi il fratello del titolare. L'episodio, ancora sotto indagine, evidenzia le problematiche di sicurezza nei quartieri cittadini.

Ha fatto irruzione nel minimarket, pretendendo delle bottiglie di birra. Poi ha minacciato di morte un dipendente e ha preso a pugni il fratello del titolare. Un vero e proprio pandemonio è stato scatenato da un 45enne romeno, poi bloccato e arrestato dagli agenti. I fatti sono accaduti nella.

