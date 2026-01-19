Povero Cobolli vittima del virus e degli scommettitori

Flavio Cobolli ha affrontato la sua prima partita all’Australian Open 2026 in una giornata caratterizzata da condizioni estreme e una sconfitta precoce. Un debutto che, nel tennis, può dipendere da molti fattori, tra cui la pressione e le circostanze esterne. Questa breve apparizione sottolinea quanto il percorso nel tennis professionistico sia spesso imprevedibile e soggetto a variabili esterne.

L'esordio di Flavio Cobolli all'Australian Open 2026 è durato lo spazio di una giornata sbagliata, di quelle che il tennis non perdona e che il caldo di Melbourne rende ancora più crudeli. Un debutto da incubo, prima contro il proprio corpo e poi contro l'avversario, che ha lasciato l'azzurro svuotato fisicamente e mentalmente già al primo turno. A fermarlo è stato Arthur Fery, britannico numero 186 del mondo, capace di approfittare di una situazione che con il tennis giocato ha avuto a che fare solo a tratti. Il punteggio 7-6(1), 6-4, 6-1 in due ore e quattordici minuti- racconta di una partita scivolata via set dopo set, ma non spiega fino in fondo ciò che è successo in campo.

