Povera Groenlandia… e poveri noi! I nodi climatici e geopolitici stanno venendo al pettine
La Groenlandia sta affrontando sfide ambientali e geopolitiche che riflettono i cambiamenti in atto nel nostro pianeta. A distanza di dieci anni, le questioni climatiche e i loro impatti su conflitti e migrazioni rimangono attuali e complesse. In questo contesto, riflettere sulle connessioni tra ambiente e geopolitica è fondamentale per comprendere le conseguenze di un mondo in evoluzione.
di Antonello Pasini* Proprio dieci anni fa, di questi tempi, stavo iniziando a scrivere un libro con il diplomatico Grammenos Mastrojeni sugli influssi dei cambiamenti climatici recenti su conflitti e migrazioni in giro per il mondo; un libro dal titolo emblematico: Effetto serra, effetto guerra. Già allora preconizzavamo una situazione di conflitto in Artico per via dei cambiamenti climatici recenti di origine antropica. Scrivevamo in particolare: “Poiché il Polo Nord si sta fondendo – e vi sono riscontri inequivocabili – gli stati che hanno ambizioni artiche iniziano a mostrare, ancora pacatamente, i muscoli, guardando alle nuove rotte di navigazione che si apriranno, ai giacimenti di gas e di petrolio e a tanto altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
