Comune in crisi e sfiducia a Falcomatà Pazzano | I nodi ritornato al pettine come cinque anni fa

Il consigliere dì opposizione del movimento La Strada Saverio Pazzano, commenta quanto consumatosi nell'ultimo consiglio comunale.Scrive Pazzano in una nota: "Il sindaco si è permesso di fare ciò che ha fatto perché lo ha già fatto e perché gli è sempre stato permesso. Questo ho ricordato in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

