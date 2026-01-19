Il 30 gennaio ad Arezzo, presso la Delegazione di Confindustria Toscana Sud, si terrà l'incontro

Arezzo, 19 gennaio 2026 – Nell'ambito del ciclo di eventi culturali promossi da Confindustria Toscana Sud, venerdì 30 gennaio alle ore 18 presso la Delegazione di Arezzo di Confindustria Toscana Sud (Via Roma 2), si terrà l'evento " Poti: la montagna degli aretini. Da La Scheggia alla Val Cerfone, un territorio da salvare". Con la partecipazione di Giovanni Cardinali (Consulente di Confindustria Toscana Sud per le infrastrutture strategiche) e Marco Botti (Giornalista culturale), che saranno intervistati da Luigi Alberti (Giornalista). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Poti: la montagna degli aretini. Da La Scheggia alla Val Cerfone, un territorio da salvare", l’incontro

La montagna dimenticata Poti, marcia per riscoprirla - L’antico luogo di vacanza a due passi dalla città è in rovina, a cominciare da albergo e villaggio di baite Tutte le strade portano a Poti. lanazione.it

