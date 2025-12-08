Regali da 61 milioni Il 70% degli aretini spenderà di meno
Siamo in piena crisi ma non rinunciamo ai regali di Natale. Regaliamo soprattutto gastronomia e libri e spendiamo più diprima. Aumenta, anche se di poco, la propensione agli acquisti natalizi:l’83,3% (contro l’82,3 del 2024 e il 74,5% del 2023) si dice pronto a comprare qualcosa da regalare. Lo faremo sia nei negozi fisici che in quelli online. Cresce anche il budget medio di spesa: 221 euro pro capite (contro i 213 del 2024 e i195 del 2023) per un volume complessivo di affari quantificabile in almeno 674milioni di euro in Toscana, 61 milioni solo in città. A snocciolare i numeri ci ha pensato Confcommercio con l’indagine realizzata in collaborazione con Format Research, per fotografare il comportamento dei consumatori in vista del Natale 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it
