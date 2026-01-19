Polstrada a corto di uomini e mezzi | A Foggia non c' è una pattuglia compromessa la sicurezza

La Polizia stradale di Foggia affronta una significativa carenza di personale e mezzi, compromettendo la presenza sul territorio e la sicurezza stradale. La mancanza di pattuglie adeguate e l’utilizzo di mezzi obsoleti pongono a rischio sia la tutela degli utenti della strada sia le condizioni di lavoro degli operatori. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi che rafforzino l’organico e migliorino le risorse disponibili.

