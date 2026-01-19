Polstrada a corto di uomini e mezzi | A Foggia non c' è una pattuglia compromessa la sicurezza
La Polizia stradale di Foggia affronta una significativa carenza di personale e mezzi, compromettendo la presenza sul territorio e la sicurezza stradale. La mancanza di pattuglie adeguate e l’utilizzo di mezzi obsoleti pongono a rischio sia la tutela degli utenti della strada sia le condizioni di lavoro degli operatori. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi che rafforzino l’organico e migliorino le risorse disponibili.
“Carenza di organico e mezzi obsoleti mettono a rischio sicurezza stradale e condizioni di lavoro degli operatori”. Lo sostengono i poliziotti del Sap di Foggia che lanciano un grave allarme sulle condizioni in cui il personale è costretto a lavorare quotidianamente: “La Polizia Stradale di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Sicurezza a Latina, la Cisl Fp: "L'escalation criminale ha bisogno di più uomini e mezzi per essere combattuta"
Leggi anche: Sicurezza a rischio in Calabria: Silp Cgil chiede più uomini, mezzi e tutele per la polizia stradale
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.