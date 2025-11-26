Sicurezza a Latina la Cisl Fp | L' escalation criminale ha bisogno di più uomini e mezzi per essere combattuta

Latinatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'escalation di criminalità che Latina sta vivendo negli ultimi anni, la Cisl Fp di Latina torna a chiedere maggiori controlli e sopratutto l'implementazione del corpo di polizia locale. "Prendiamo atto delle dichiarazioni della sindaca, una preoccupazione che condividiamo pienamente, perché. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

