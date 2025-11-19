Tempo di lettura: 3 minuti “ Il lavoro di squadra ed il confronto di competenze e impegno producono sempre buoni frutti. Le idee venute fuori dal tavolo di lavoro dell’altra sera saranno i temi che ci vedranno impegnate in Regione in materia di politiche di genere”. Così Camilla Sgambato, candidata capolista per il Pd alle prossime elezioni regionali, a margine della tavola rotonda “Donne e Diritti”. All’incontro hanno Fernanda D’Ambrogio, vice presidente Fondazione Le Columbrine ETS; Fiorentina Orefice, avvocata impegnata sul fronte del contrasto alla violenza di genere; Rosida Baia, vicesindaca di Santa Maria Capua Vetere e Francesca Della Ratta, avvocata e presidente di DifferenteMente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sgambato apre il tavolo sulle politiche di genere: “Una Campania con e per le donne”