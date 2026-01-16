Prima partita casalinga del 2026 per il Pioppo Futsal domani arriva l’Isola C5 al Pala Don Bosco
Domani il Pioppo Futsal debutta nel 2026 in casa contro l’Isola C5, al Pala Don Bosco. Un incontro importante per il proseguimento della stagione, con punti in palio per mantenere la posizione in zona play-off. Guarino sottolinea la difficoltà della gara e l’obiettivo di continuare il percorso positivo.
Guarino: "Match impegnativo per il nostro cammino, in palio punti importanti per rimanere agganciati alla zona play-off" L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
Leggi anche: Pioppo Futsal poco lucido sabato al Pala Don Bosco, il Merlo C5 gioca un’ottima partita e porta a casa 3 punti importantissimi
Leggi anche: Il primo set dei quarti di Coppa Italia al Palermo C5, ma Pioppo Futsal esce tra gli applausi del Pala Don Bosco
