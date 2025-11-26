Femminicidi Marianna Caronia | Investire sulla prevenzione del disagio psichico

“L’uccisione di Sara Campanella sorprende tutti, perché l'assassino non era l’ex fidanzato o l’ex compagno, ma uno sconosciuto che aveva deciso che un ‘no’ doveva diventare un ‘sì’. La violenza contro le donne oggi si nasconde in comportamenti che la narrazione comune fatica a decifrare. Segnali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it