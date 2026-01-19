La guida fornisce informazioni sui permessi diritto studio 2026 per docenti e ATA, illustrando criteri e modalità di fruizione. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha introdotto 150 ore annue retribuite per favorire la formazione e lo sviluppo professionale del personale scolastico. Qui troverai dettagli su come accedere a questi permessi, benefici e eventuali requisiti richiesti, in conformità con i contratti regionali.

Per garantire e tutelare il diritto allo studio anche ai lavoratori del comparto scolastico, il Ministero dell'istruzione e del merito ha messo a disposizione per docenti, personale educativo e ATA permessi retribuiti di 150 ore annue individuali per frequentare attività di studio che mirano alla propria formazione didattica e professionale. L'articolo Permessi diritto studio 2026 docenti e ATA: sono retribuiti, criteri e modalità di fruizione GUIDA con i Contratti regionali .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Buongiorno, ma è possibile che l'ufficio scolastico regionale della Lombardia non abbia ancora pubblicato gli eenchi di coloro che possono usufruire dei permessi per il diritto allo studio nel 2026 La scadenza (già prorogata a dicembre) era il 16 gennaio. Ho facebook