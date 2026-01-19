Permessi diritto studio 2026 docenti e ATA | sono retribuiti criteri e modalità di fruizione GUIDA con i Contratti regionali

La guida fornisce informazioni sui permessi diritto studio 2026 per docenti e ATA, illustrando criteri e modalità di fruizione. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha introdotto 150 ore annue retribuite per favorire la formazione e lo sviluppo professionale del personale scolastico. Qui troverai dettagli su come accedere a questi permessi, benefici e eventuali requisiti richiesti, in conformità con i contratti regionali.

Per garantire e tutelare il diritto allo studio anche ai lavoratori del comparto scolastico, il Ministero dell'istruzione e del merito ha messo a disposizione per docenti, personale educativo e ATA permessi retribuiti di 150 ore annue individuali per frequentare attività di studio che mirano alla propria formazione didattica e professionale.

Leggi anche: Diritto allo studio 2026, permessi 150 ore docenti e ATA: scadenza 15 novembre, richiesta con riserva per percorsi abilitanti e sostegno [AGGIORNATO]

