«Ma insomma, qualcuno ci ha provato con te?». «Sei stata europarlamentare, e sai come funziona». Tra Lilli Gruber e Alessandra Moretti va in scena quasi un seduta psicoanalitica, senza lettino. O un caffè tra amiche in cerca di una spalla su cui piangere. Il tutto, rigorosamente e ovviamente, davanti alle telecamere di La7. Lo psicodramma politico e giudiziario del Qatargate ridotto a chiacchiera intima, stile Bruxelles Confidential. A Otto e mezzo tiene banco lo scandalo corruzione che più o meno in questi giorni, era il dicembre del 2022, aveva sconvolto le Sacre stanze dell’Unione europea. Una indagine e una storiaccia, tra arresti, confessioni vere o presunte e indiscrezioni di stampa, che nel corso dei mesi ha coinvolto anche due eurodeputate del Pd di punta come Elisabetta Gualmini e Alessandra Moretti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, il cuore spezzato di Alessandra Moretti: da Lilli Gruber...

Leggi anche: Otto e mezzo, Lilli Gruber rimprovera Massimo Giannini: gelo in studio

Leggi anche: Travaglio umilia l’ospite di Otto e Mezzo, imbarazzo glaciale davanti a Lilli Gruber

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Otto e Mezzo, il cuore spezzato di Alessandra Moretti: da Lilli Gruber...; Ferrari, piano segreto per il 2026: girano voci clamorose su Hamilton | .it; L'aria che tira, Bernini smaschera il comunistello: Il piccolo Landini... | .it; Leone XIV, cosa dovete fare per Natale: l'appello | .it.

Durante la puntata di Otto e mezzo su La7, il giornalista Stefano Feltri è stato chiamato a commentare la gestione dell’economia da parte della premier Giorgia Meloni. Alla domanda della conduttrice Lilli Gruber — “Come se la cava Meloni con l’economia” — - facebook.com facebook

Questa sera alle 20:30 su La7, non perdete l'appuntamento con #OttoeMezzo. #LilliGruber vi aspetta con i suoi ospiti. x.com