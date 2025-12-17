Revenge porn estinto il reato per La Russa Jr | risarcimento congruo La ragazza impugna

La giudice Maria Beatrice Parati ha giudicato congruo il risarcimento di 25mila euro offerto da Leonardo Apache La Russa alla giovane donna che lo aveva denunciato per violenza sessuale e revenge porn. Il reato di revenge porn, previsto in passato, è stato dichiarato estinto. La donna ha deciso di impugnare la decisione.

