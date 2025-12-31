Oggi 31 dicembre San Silvestro | perché la sua storia segna la fine dell’anno?

Il 31 dicembre, San Silvestro Papa è ricordato non solo per la sua giornata liturgica, ma anche per una leggenda che lo collega alla fine dell’anno. La sua figura ha attraversato i secoli, simbolo di conclusione e rinnovamento. Questa tradizione ha contribuito a rendere il suo nome inscindibile dall’ultimo giorno dell’anno, segnando un momento di riflessione e di speranza per il nuovo ciclo che sta per iniziare.

San Silvestro papa è associato all'ultimo giorno dell'anno oltre che per la sua memoria liturgica anche per una leggenda particolare. L'ultimo giorno dell'anno, oggi 31 dicembre, si ricorda San Silvestro, papa. È stato il 33° pontefice della Chiesa e ha vissuto nel IV secolo. La notte dell'ultimo dell'anno è generalmente chiamata "notte di San Silvestro".

