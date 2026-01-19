Perché il 2016 è tornato sui social | quando Internet era meno tossico e più divertente

Recentemente, sui social media si è assistito a un ritorno al 2016, un periodo percepito come più genuino e leggero. Instagram e TikTok si riempiono di contenuti che richiamano quegli anni, coinvolgendo utenti di ogni livello. Questo fenomeno riflette una ricerca di semplicità e divertimento, offrendo un momento di nostalgia condivisa in un contesto digitale che si evolve rapidamente.

Negli ultimi giorni Instagram e TikTok si sono trasformati in una macchina del tempo collettiva. Il trend è chiaro e massiccio: utenti comuni e celebrità stanno pubblicando foto e video del 2016, un anno che dieci anni dopo è diventato oggetto di una nostalgia inaspettata. Billie Eilish, Kylie Jenner, Bianca Balti, Aurora Ramazzotti, Rose Villain e Clara sono solo alcuni dei volti noti che hanno contribuito a far esplodere il fenomeno. Le statistiche parlano chiaro: secondo dati citati da BBC News, le ricerche dell’anno 2016 su TikTok sono aumentate del 452% nel giro di una settimana. I video creati con filtri dalle tonalità rosa tenue che ricordano l’Instagram delle origini hanno superato i 55 milioni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

