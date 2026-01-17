Negli ultimi tempi, sui social si osserva un fenomeno di ritorno al passato, con molte persone che condividono foto e ricordi del 2016. Questa tendenza, già iniziata all'inizio del nuovo anno, riflette una crescente nostalgia per quegli anni. Il fenomeno si lega al trend

Sempre più persone stanno provando nostalgia nei confronti degli anni passati, tanto che fin dai primi giorni del nuovo anno il trend "2026 is the new 2016" è divenuto ormai virale sulle bacheche social. Tantissimi gli utenti che su TikTok e Instagram stanno pubblicando vecchie immagini e vecchi video risalenti a dieci anni fa. Ad aderire al nuovo fenomeno anche diversi personaggi famosi, come Bianca Balti, Valentina Ferragni, Kylie Jenner ed Hailey Bibier, ma anche Selena Gomez, Chiara Ferragni e Fedez, Reese Witherspoon e John Legend, Aurora Ramazzotti, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, e anche Meghan Markle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sui social si torna dieci anni indietro: perché vengono postate foto del 2016?

