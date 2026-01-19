Perché i cinque sensi non bastano a spiegare come percepiamo il mondo | quanti ne abbiamo davvero

La percezione del mondo che ci circonda va oltre i cinque sensi tradizionali. Il nostro sistema sensoriale combina diverse modalità per interpretarci l’ambiente, rivelando una realtà più articolata di quanto spesso pensiamo. Comprendere quanti sensi abbiamo realmente e come lavorano insieme permette di apprezzare la complessità delle nostre capacità percettive e il modo in cui costruiamo la nostra esperienza quotidiana.

La nostra percezione sensoriale si serve di un sistema molto più complesso di quello a cinque sensi che conosciamo tutti. Secondo gli studi più recenti in questo ambito ne potremmo anche più di 30.

