Radioterapia oncologica nella cura | un incontro al Broletto
Un appuntamento dedicato alla cittadinanza per approfondire e comprendere meglio il ruolo della radioterapia oncologica nel percorso di cura dei pazienti: si terrà mercoledì 5 novembre alle 17 all’Arengo del Broletto l’incontro pubblico "La radioterapia oncologica incontra Novara", organizzato da. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Fondazione Radioterapia Oncologica Onlus. Jumbo · Accountability (feat. Plum Soul). Basta un piccolo gesto per fare la differenza! #fro #frocare #beneficenza #radioterapia #radioterapiaoncologica #oncologia #terapia - facebook.com Vai su Facebook
“La radioterapia oncologica incontra Novara”: incontro per superare paure e falsi miti sulle cure - Un appuntamento dedicato alla cittadinanza per approfondire e comprendere meglio il ruolo della radioterapia oncologica nel percorso di cura dei pazienti: si terrà mercoledì 5 novembre alle 17 all’ Ar ... Si legge su lavocedinovara.com
Cura dei tumori d’avanguardia, a Verona nasce il polo «Alte Energie» con nuova strumentazione per la radioterapia - L’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona si dota di un nuovo acceleratore lineare per le radioterapie oncologiche con risonanza magnetica inglobata. Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it
Ottobre Rosa, al San Donato un incontro aperto alla cittadinanza per far conoscere il lavoro del “gruppo oncologico multidisciplinare” - Arezzo, 22 ottobre 2025 – Nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la Asl Toscana sud est organizza un incontro aperto alla cittadinanza informazione e confronto per far conoscere da vic ... Si legge su msn.com