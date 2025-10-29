Atalanta-Milan Gabbia | Il pareggio di oggi ci lascia l’amaro in bocca Dobbiamo lavorare

Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN‘ al termine di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla ‘New Balance Arena‘ di Bergamo. Ecco, dunque, le sue. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, Gabbia: “Il pareggio di oggi ci lascia l’amaro in bocca. Dobbiamo lavorare”

Serie A, Atalanta-Milan 1-1 dopo i primi 45': rossoneri a caccia di punti per rimanere agganciati alla testa della classifica Lecce-Napoli 0-1. Vittoria di misura degli azzurri: vetta salva.

Atalanta-Milan, una serata importante

CALCIO D'INIZIO! Comincia Atalanta-Milan. Il primo pallone della sfida è giocato dai rossoneri.20:49 - Milan: azioni principali, statistiche e marcatori del match.

Atalanta-Milan 1-1: secondo pareggio consecutivo per i rossoneri - 1: segna Ricci in avvio mentre per i bergamaschi va a segno Lookman dopo le tante voci di mercato che lo hanno riguardato in estate.

Atalanta-Milan 1-1, gol e highlights: Lookman risponde a Ricci - Ademola Lookman ha realizzato tre gol contro il Milan in Serie A, tutti in gare casalinghe (inclusa una doppietta il 9 dicembre 2023); contro nessuna squadra, l'attaccante nigeriano ha segnato più