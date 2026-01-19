I bambini delle classi 3A e 3C della scuola primaria Agostino Ammannati hanno condiviso le loro idee su come immaginano la città di Prato, con un focus particolare sui parchi giochi. In un’ottica di cura e rispetto, hanno sottolineato l'importanza di mantenere questi spazi grandi e puliti, creando ambienti piacevoli e sicuri per tutti, anche per i nonni e le famiglie che desiderano trascorrere momenti di relax all’aperto.

I bambini delle classi 3A e 3C della scuola primaria Agostino Ammannati (I.C. Don Milani), hanno provato a descrivere come dovrebbe essere la città di Prato vista con il loro occhi. Sono sguardi curiosi, intelligenti, vispi che hanno saputo analizzare i “problemi” di una città e provato a dare soluzioni. Ognuno fornisce la sua visione della città di Prato e tutti concordano sull’importanza degli spazi verdi e della presenza di alberi, per rendere l’aria più pulita e meno inquinata. Ecco le loro riflessioni, in un dialogo all’interno della classe: "Immagino di poter uscire da scuola e non dover fare attenzione alle macchine che, con il motore acceso, aspettano di partire velocemente dopo aver fatto salire i propri figli". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parchi giochi grandi e tenerli puliti: "Un orto botanico per noi e i nonni"

