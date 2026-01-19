Paratici fa spesa alla Continassa | arriva il due di picche della Juventus | CM

Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus e attuale responsabile mercato della Fiorentina, si trova nuovamente coinvolto nelle dinamiche di mercato della sua ex squadra. Recentemente, è stato segnalato un interesse verso due giocatori della Juventus, segnando un possibile passo nel trasferimento tra le due società. Questa situazione evidenzia come le strategie di mercato possano cambiare e influenzare le operazioni delle squadre italiane.

Il nuovo uomo mercato della Fiorentina ed ex dirigente bianconero ha messo nel mirino due giocatori della ‘Vecchia Signora’ Paratici bussa alla porta della Juventus. Il nuovo capo dell’area tecnica della Fiorentina inizierà ufficialmente la sua avventura in viola dal 4 febbraio, ma già si sta muovendo sul mercato per rinforzare la squadra di Vanoli. Fabio Paratici, nuovo Ds della Fiorentina (Ansa) – Calciomercato.it In riva all’Arno già sono sbarcati Salomon e Brescianini, che hanno dato subito il loro contributo nelle ultime partite. La Fiorentina ha vissuto un weekend difficile per la morte del patron Commisso e ieri a Bologna ha dedicato la vittoria all’ex presidente scomparso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Juventus, l’ex Paratici arriva a Firenze: la situazioneFabio Paratici, ex dirigente della Juventus, è recentemente approdato alla Fiorentina come nuovo direttore sportivo.

