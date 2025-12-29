Juventus l’ex Paratici arriva a Firenze | la situazione
Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus, è recentemente approdato alla Fiorentina come nuovo direttore sportivo. Questa nomina segna un importante cambio di strategia per il club toscano, in un momento di transizione. La presenza di Paratici, con la sua esperienza nel calcio italiano, rappresenta un punto di riferimento per la squadra e il progetto futuro della Fiorentina.
Paratici a Firenze: la situazione Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. un altro ex Juventus alla drammatica stagione viola. Una sfida davvero alta per l’ex dirigente bianconero, visto il girone d’andata da incubo disputato dai viola, ultimi in classifica a quota 9 punti. Il presidente Rocco Commisso L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus l’ex Paratici vicino alla Fiorentina; Paratici Fiorentina contatti positivi tra la società viola e l’ex dirigente della Juventus Ecco cosa sta succedendo | il contratto ed il ruolo nel club.
