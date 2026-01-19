Paolo Sorrentino e il rapporto con i figli | Non li ho mai portati ovunque meglio l’autonomia dell’iperprotezione genitoriale

Paolo Sorrentino si racconta nel podcast “Passa dal BSMT” condotto da Gianluca Gazzoli e svela un aspetto meno noto della sua vita: il ruolo di padre e l’importanza della famiglia nel suo percorso artistico e umano. Sorrentino rivela che i suoi figli leggono le sceneggiature prima ancora che i progetti prendano forma definitiva. Il regista li convoca quando ha appena finito di montare un film, “quando ancora in una fase molto arcaica del montaggio”, e ascolta i loro back. I figli si dimostrano critici preparati e il regista ammette: “Sono molto bravi, sono cresciuti con i film, sono smaliziati sull’argomento”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: “Ho interrotto una gravidanza all’inizio della relazione con Paolo Bonolis. Il nostro rapporto era troppo giovane, ma io ho sempre voluto essere madre”: così Sonia Bruganelli

Leggi anche: Valentina Persia: "I figli li ho cresciuti da sola. Ho perso il grande amore della mia vita"

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Paolo Sorrentino: "Ho pensato di girare 'La grazia' leggendo una notizia su Repubblica" - A cielo aperto / "L'idea del film è nata leggendo un articolo su Repubblica. repubblica.it