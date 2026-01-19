Paolo Sorrentino e il rapporto con i figli | Non li ho mai portati ovunque meglio l’autonomia dell’iperprotezione genitoriale
Paolo Sorrentino si racconta nel podcast “Passa dal BSMT” condotto da Gianluca Gazzoli e svela un aspetto meno noto della sua vita: il ruolo di padre e l’importanza della famiglia nel suo percorso artistico e umano. Sorrentino rivela che i suoi figli leggono le sceneggiature prima ancora che i progetti prendano forma definitiva. Il regista li convoca quando ha appena finito di montare un film, “quando ancora in una fase molto arcaica del montaggio”, e ascolta i loro back. I figli si dimostrano critici preparati e il regista ammette: “Sono molto bravi, sono cresciuti con i film, sono smaliziati sull’argomento”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
