Valentina Persia | I figli li ho cresciuti da sola Ho perso il grande amore della mia vita

Intervistata da Silvia Toffanin nel salotto televisivo di "Verissimo", la comica ha parlato dei gemelli nati con la fecondazione in vitro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Valentina Persia: "I figli li ho cresciuti da sola. Ho perso il grande amore della mia vita"

News recenti che potrebbero piacerti

Valentina Persia ha raccontato a Verissimo la sua carriera a la sua vita privata, fatta di gioie e dolori, come la scomparsa prematura di suo marito. Poi un messaggi di suo fratello Vincenzo, affetto dalla sindrome di down, e le sue lacrime: “Sono essere superior - facebook.com Vai su Facebook

Valentina Persia: "Ho cresciuto i miei figli da sola" - Ospite a "Verissimo" Valentina Persia parla dei suoi due gemelli, Carlotta e Lorenzo, avuti ricorrendo alla fecondazione in vitro. Come scrive msn.com

Valentina Persia commuove tutti con il suo racconto a Verissimo, parlando di lui: “Quel cromosoma in più lo rende…” - Valentina Persia si racconta a Verissimo, tra la perdita del marito e l'amore per il fratello Vincenzo. Segnala bigodino.it

Valentina Persia e l’amore per il fratello Vincenzo: “Quel cromosoma in più li rende superiori” - Valentina Persia ha raccontato a Verissimo la sua carriera a la sua vita privata, fatta di gioie e dolori, come la scomparsa prematura di suo marito ... Scrive fanpage.it