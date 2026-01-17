Esce dal coma Manfredi Marcucci tra i feriti di Crans-Montana Ai genitori | I miei amici dove sono?

Dopo due settimane di coma farmacologico, Manfredi Marcucci, uno dei feriti dell’incidente di Crans-Montana, si è svegliato. Il 16enne è attualmente sotto cure mediche ed è in fase di ripresa. Ai genitori ha chiesto: “I miei amici dove sono?” Questa notizia porta speranza sul suo stato di salute e sulla possibilità di un percorso di recupero.

Dopo due settimane di coma farmacologico si è svegliato il 16enne Manfredi Marcucci: è tra i feriti ii Crans-Montana ricoverati in ospedale. Le sue prime parole sono state: "Dove sono i miei amici?". Tra i suoi amici c'è anche Riccardo Minghetti, purtroppo tra le 6 vittime italiane della strage.

Crans-Montana, Manfredi esce dal coma: «Dove sono i miei amici?». Le prime parole del 16enne romano ricoverato al Niguarda - », ha mormorato Manfredi Marcucci ai genitori dopo essere emerso dal coma ... ilmattino.it

Crans-Montana: Manfredi Marcucci esce dal coma. Le sue prime domande ai genitori - Il 16enne romano Manfredi Marcucci é uscito dal coma farmacologico ... 361magazine.com

#CransMontana Esce dal coma Manfredi Marcucci, il ragazzo romano ricoverato al Niguarda di Milano, sopravvissuto alla strage di Capodanno. "I miei amici dove sono", le prime parole del giovane. Nella foto Ansa il papà del 16enne che ha commentato: " x.com

