Esce dal coma Manfredi Marcucci tra i feriti di Crans-Montana Ai genitori | I miei amici dove sono?

Dopo due settimane di coma farmacologico, Manfredi Marcucci, uno dei feriti dell’incidente di Crans-Montana, si è svegliato. Il 16enne è attualmente sotto cure mediche ed è in fase di ripresa. Ai genitori ha chiesto: “I miei amici dove sono?” Questa notizia porta speranza sul suo stato di salute e sulla possibilità di un percorso di recupero.

Dopo due settimane di coma farmacologico si è svegliato il 16enne Manfredi Marcucci: è tra i feriti ii Crans-Montana ricoverati in ospedale. Le sue prime parole sono state: "Dove sono i miei amici?". Tra i suoi amici c'è anche Riccardo Minghetti, purtroppo tra le 6 vittime italiane della strage. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

