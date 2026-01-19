Palacios rifiuta tutte le destinazioni l’Inter pensa di aggregarlo all’Under 23

Palacios ha rifiutato tutte le destinazioni proposte, mentre l’Inter valuta di aggregarlo alla squadra Under 23. La situazione del centrocampista argentino rimane aperta, con un percorso ancora da definire nel contesto del mercato, in particolare sotto la guida di Cristian Chivu. Il giocatore, finora poco impiegato, rappresenta un nodo da sciogliere per il club nelle prossime settimane.

In casa Inter resta aperto un dossier di mercato che si trascina dalla scorsa estate. Nella rosa guidata da Cristian Chivu c’è infatti un giocatore che, di fatto, non ha mai trovato spazio e che oggi non rientra nelle rotazioni della prima squadra. Si tratta di Tomás Palacios, difensore centrale argentino classe 2003 arrivato a Milano nell’estate 2024 dall’Independiente Rivadavia. Al netto di qualche acciacco fisico, il problema principale è tecnico: il giocatore non è mai stato realmente considerato una soluzione spendibile dallo staff nerazzurro. Eppure, nonostante questo scenario, Palacios continua a respingere tutte le proposte di trasferimento.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Mercato Inter, Palacios in uscita? L’argentino dice no: l’ultima spiaggia è l’Under 23

