Mercato Inter Palacios in uscita? L’argentino dice no | l’ultima spiaggia è l’Under 23

Palacios, centrocampista dell’Inter, ha confermato di non voler lasciare il club, respingendo le voci di mercato. La sua intenzione è continuare a crescere e trovare spazio in prima squadra, con l’obiettivo di dimostrare il proprio valore. In assenza di altre soluzioni, l’ultima possibilità potrebbe essere un trasferimento in Under 23, ma al momento l’argentino resta convinto di poter restare a disposizione di Inzaghi.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. In casa Inter, nonostante l’ottimo rendimento del gruppo guidato da Cristian Chivu, l’ex difensore romeno e leggenda del Triplete ora alla guida tecnica della squadra, resta aperto un fascicolo spinoso relativo al calciomercato. Il protagonista è Tomas Palacios, giovane centrale difensivo argentino classe 2003, arrivato a Milano con grandi aspettative ma finito rapidamente ai margini del progetto tecnico. Un investimento oneroso dai numeri deludenti. Acquistato nell’estate del 2024 dall’ Independiente Rivadavia, il difensore mancino è costato alle casse dei nerazzurri una cifra vicina agli 11 milioni di euro (6,5 milioni di base fissa più 4,5 di bonus). 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter, il caso di Tomas Palacios: futuro incerto per il difensore argentino

Tomas Palacios, difensore argentino dell’Inter, sta affrontando un momento di incertezza in questa stagione. La sua situazione contrattuale e il ruolo in squadra sono al centro delle discussioni, potenzialmente influenzando le decisioni sul mercato invernale. Analizzare il suo percorso e le prospettive future permette di comprendere meglio le dinamiche strategiche del club e le possibili evoluzioni della rosa nerazzurra.

Inter, Palacios rifiuta il mercato: finirà in Under 23? - C'è infatti un giocatore nella rosa allenata da Cristian Chivu che non è mai sceso in campo e che, al netto di problemi ... msn.com