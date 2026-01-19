Padelle e colpi di scena | Sonia Bruganelli e Davide pronti a sfidarsi In TV Ecco dove

Sonia Bruganelli e Davide si preparano a sfidarsi in una nuova trasmissione televisiva, portando sullo schermo momenti di tensione e sorpresa. La loro sfida si concentra su temi legati alla cucina, coinvolgendo anche aspetti familiari e personali. Scopri dove seguire questa competizione e come i protagonisti si confrontano in un format che unisce intrattenimento e autenticità.

Padelle, DNA e colpi di scena: quando Sonia Bruganelli sfida Davide e la cucina diventa una questione di famiglia. Ecco dove li vedremo insieme. C’è chi eredita gli occhi della madre, chi il carattere, chi una risata inconfondibile. Davide, invece, eredita qualcosa di più rischioso: la voglia di sfidare Sonia Bruganelli. Madre e figlio si sfideranno domani sera, 20 gennaio a partire dalle 20:30 nel programma di Alessandro Borghese “Celebrity Chef”. Leggi anche Il dolore silenzioso di Stefano De Martino. È morto il padre Non è una semplice gara ai fornelli, ma un esperimento sociale travestito da sfida culinaria. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Massimo Bruganelli, chi era il padre di Sonia Bruganelli: “Se n’è andato in 5 minuti”

Massimo Bruganelli, padre di Sonia Bruganelli, è scomparso improvvisamente in pochi minuti mentre si trovava in casa. Durante un’intervista a Verissimo, Sonia ha condiviso alcuni ricordi del loro rapporto e ha raccontato come il decesso sia avvenuto in modo repentino, mentre la moglie era in cucina a preparargli una camomilla. Un momento di grande dolore che ha segnato profondamente la famiglia.

