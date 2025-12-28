Massimo Bruganelli chi era il padre di Sonia Bruganelli | Se n’è andato in 5 minuti

Massimo Bruganelli, padre di Sonia Bruganelli, è scomparso improvvisamente in pochi minuti mentre si trovava in casa. Durante un’intervista a Verissimo, Sonia ha condiviso alcuni ricordi del loro rapporto e ha raccontato come il decesso sia avvenuto in modo repentino, mentre la moglie era in cucina a preparargli una camomilla. Un momento di grande dolore che ha segnato profondamente la famiglia.

Sonia Bruganelli ha parlato del padre, Massimo Bruganelli, ai microfoni di Verissimo durante un'intervista in cui ha spiegato alcuni aneddoti del loro rapporto e com'è morto, all'improvviso, in casa mentre la moglie era giù in cucina a preparargli una camomilla. Una storia intrisa d'amore e dramma, da cui emerge il ritratto di un uomo buono e sempre attento alla sensibilità della sua amata figlia. " Mi sapeva ". Spesso lontano da casa per lavoro, Massimo Bruganelli è stato un attore di fotoromanzi e era comunque la persona che, secondo quanto raccontato dalla figlia, si accorgeva per prima dei suoi malesseri, e sapeva leggere i suoi silenzi offrendole sempre una spalla su cui contare Il padre di Sonia Bruganelli, legatissimo alla sua famiglia, era anche un allenatore di calcio ed è scomparso la notte del primo maggio di qualche anno fa a causa di un aneurisma dell'aorta proprio dopo un impegno con la squadra che seguiva.

